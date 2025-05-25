48 лет молчания: биография Фредди Меркьюри раскрывает его невероятную тайну

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Новая биография Фредди Меркьюри, написанная Лесли-Энн Джонс, раскрывает сенсационную тайну: у легендарного вокалиста Queen была дочь, о существовании которой до сих пор не было известно широкой публике. Информация об этом появилась благодаря отрывку из книги "С любовью, Фредди", опубликованному Daily Mail.

Фото: flickr.com by Big Ben in Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фредди Меркьюри

Имя женщины, которой сейчас 48 лет, и имя её матери, названной лишь "женой друга", не разглашаются. Известно, что дочь музыканта проживает в Европе, работает в сфере медицины и имеет собственных детей. Согласно предисловию к книге, написанному самой дочерью Меркьюри, она всегда знала о своём отце и поддерживала с ним тесную связь на протяжении всей его жизни.

О существовании наследницы знали лишь самые близкие люди Фредди: его родители, сестра, коллеги по группе Queen и Мэри Остин, которую он считал любовью всей своей жизни.

В предисловии дочь Меркьюри пишет о глубокой связи, которая существовала между ними с момента её рождения и до последних 15 лет жизни музыканта. Она признаёт необычные обстоятельства своего появления на свет, но подчёркивает, что это никогда не мешало отцу заботиться о ней. Они всегда относились друг к другу с большой любовью и не прекращали общение, даже когда находились не рядом. Отец и дочь были действительно друг для друга близкими людьми.

Книга основана на личных дневниках Фредди Меркьюри, которые его дочь передала Лесли-Энн Джонс, учитывая её опыт в написании биографий вокалиста Queen. Джонс получила доступ к 17 томам дневниковых записей, что позволило ей создать наиболее полную и личную историю жизни легендарного музыканта.

Уточнения

Фре́дди Ме́ркьюри (англ. Freddie Mercury; имя при рождении — Фарру́х Булса́ра (гудж. ફારુખ બલસારા); 5 сентября 1946[…], Занзибар — 24 ноября 1991[…], Кенсингтон, Большой Лондон) — британский рок-певец, композитор и автор песен парсийского происхождения. Вокалист рок-группы Queen.



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