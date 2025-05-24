Известный французский певец и артист Франсис Лаланн, знакомый зрителям по ролям в фильмах об Астериксе и Индиане Джонсе, выразил желание поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он прибыл в российскую столицу, чтобы, по его собственному выражению, продемонстрировать россиянам альтернативный взгляд на Францию.
Лаланн считает, что вместо отправки войск было бы более уместно направить в зону конфликта музыканта, который мог бы выступать перед солдатами в госпиталях и на передовой. Даты возможной поездки в зону СВО пока не определены.
Артист подчеркнул важность своего присутствия на праздновании Дня Победы в Москве и поделился планами о записи песни на русском языке в дуэте с Еленой Максимовой. Об этом сообщает ТАСС.
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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