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Неожиданный план знаменитого француза: узнайте имя артиста, который поддержит российских военнослужащих

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Шоу-бизнес

Известный французский певец и артист Франсис Лаланн, знакомый зрителям по ролям в фильмах об Астериксе и Индиане Джонсе, выразил желание поддержать российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Он прибыл в российскую столицу, чтобы, по его собственному выражению, продемонстрировать россиянам альтернативный взгляд на Францию.

Эйфелева башня
Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin GW, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эйфелева башня

Лаланн считает, что вместо отправки войск было бы более уместно направить в зону конфликта музыканта, который мог бы выступать перед солдатами в госпиталях и на передовой. Даты возможной поездки в зону СВО пока не определены.

Артист подчеркнул важность своего присутствия на праздновании Дня Победы в Москве и поделился планами о записи песни на русском языке в дуэте с Еленой Максимовой. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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