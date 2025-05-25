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Скандал в частном самолёте: почему Бритни Спирс привлекла внимание правоохранительных органов?

1:13
Шоу-бизнес

У Бритни Спирс снова возникли проблемы. По данным Page Six, поп-звезда оказалась в центре внимания после инцидента на борту частного самолёта, возвращавшего её из Мексики в Лос-Анджелес. Сообщается, что во время полёта она курила и употребляла алкоголь.

Бритни Спирс
Фото: flickr.com by rhysadams, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бритни Спирс

Несмотря на то что Бритни подчинилась просьбе стюардесс прекратить курение, по прибытии в Лос-Анджелес её встретили представители правоохранительных органов. После вынесенного предупреждения певицу отпустили.

Официальных комментариев от самой Бритни или авиакомпании пока не поступало. Представители авиаперевозчика отказались от комментариев, а по некоторым данным, с певицей общался представитель таможни.

Пользователи Сети отнеслись с интересом и волнением к произошедшему. Их мнения разделились. Одни комментаторы высказались о том, что Бритни Спирс пора образумиться и начать внимательнее следить за своими поступками, а другие посчитали, что ничего особенного не случилось, ведь курение и употребление алкоголя — это пустяки по сравнению с другими событиями, которые бывают в жизни.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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