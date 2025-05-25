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Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь

1:50
Шоу-бизнес

Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился своим мнением о прекращении существования популярной группы "ВИА Гра". В беседе с Life.ru он подчеркнул, что песни, написанные Константином Меладзе для этого коллектива, являются настоящим музыкальным наследием и будут исполняться разными артистами на протяжении многих лет.

ВИА Гра
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВИА Гра

Пригожин отметил, что для успешного управления таким проектом, как "ВИА Гра", необходимо постоянное присутствие и вовлечённость. Он также добавил, что работа с женскими коллективами сопряжена с определёнными сложностями, связанными с личными изменениями в жизни участниц, такими как замужество и смена приоритетов.

По мнению продюсера, время "ВИА Гры" как проекта подошло к концу. Он считает, что если имена участниц первых составов (Вера Брежнева, Альбина Джанабаева и Надежда Грановская) были широко известны, то сейчас лишь преданные поклонники могут назвать имена нынешних участниц. Пригожин уверен, что новые составы не смогли создать такого же резонанса, а группе не хватает новых запоминающихся хитов.

"Сейчас вы знаете состав "ВИА Гры"? Кто там поёт-то вообще? Люди, имена? Нет. Поэтому их лимит, на мой взгляд, исчерпан. И думаю, что это является одной из основных причин. Песни будут жить, но уже без группы. То есть просто "ВИА Гра" себя изжила. Как молодое вино, она жила, пока был репертуар", — заявил Пригожин.

Также продюсер с глубоким уважением высказался о Константине Меладзе и его брате Валерии Меладзе, отметив, что они оба талантливые личности и просто хорошие люди.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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