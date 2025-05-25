Сын Татьяны Булановой дебютировал с альбомом Spexy: как непонимание родных стало источником вдохновения

Восемнадцатилетний Никита Радимов, сын известной певицы Татьяны Булановой, делает первые шаги в музыкальной индустрии, пробуя себя в жанре рэп. Юноша, взявший псевдоним Bulanow, самостоятельно продвигает своё творчество, не прибегая к помощи знаменитой матери. Недавно он представил публике свой дебютный альбом Spexy, в котором откровенно поделился личными переживаниями.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

По словам Никиты, работа над альбомом заняла несколько месяцев и стала для него настоящим испытанием. Тексты песен пронизаны чувствами тревоги и стресса, отражая непростые отношения с окружающими и конфликты в семье. Несмотря на трудности, молодой артист уверен, что это лишь начало его музыкального пути.

"Я успел миллион раз выгореть, подумать, что занимаюсь чем-то не тем, но сейчас я понимаю, что работа проделана, и это только начало!" — приводит слова Никиты "7Дней".

Никита обратился к слушателям с просьбой поддержать его начинание и выразил надежду, что у него появится своя аудитория — люди, которым интересно и понятно его творчество. Кроме того, молодой человек признался, что критика для него не страшна. Он сам осознаёт, что в дебютном альбоме могут быть некоторые несовершенства, но это совершенно нормально для начинающего исполнителя.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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