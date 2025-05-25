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Бесценно: Бородина не сдержала чувств, говоря о Сердюкове

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина поделилась с поклонниками откровенным постом в личном блоге, который адресовала Николаю Сердюкову.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Телеведущая призналась возлюбленному в любви, отметив, что он кардинально изменил её жизнь.

"Спасибо, что ты появился. Твоя доброта ко мне, детям, маме и даже незнакомым людям — бесценна", — написала Бородина.

В эмоциональном сообщении она подчеркнула, что, несмотря на вспыльчивость Сердюкова, в нём нет "гнили и агрессии": "Ты суперэмоциональный, но это чистая энергия. Именно это я ценю больше всего".

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на проекте "Последний герой. Русский сезон", публично о своих отношениях они рассказали лишь в августе прошлого года.

В декабре блогер сделал предложение возлюбленной во время ночной экскурсии в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Пара активно готовится к свадебному торжеству и делится подробностями с аудиторией.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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