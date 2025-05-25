Агутина и Варум выгнали из ресторана в Венеции: свадебный наряд Анжелики сочли неприличным

Леонид Агутин в эфире шоу "Шоу Воли" на ТНТ вспомнил забавный и неловкий эпизод из прошлого.

Фото: putin.kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Леонид Агутин

В 2000 году, сразу после свадьбы с Анной Варум, пара отправилась в Венецию, где их ждал неожиданный конфуз. Анжелика, желая подчеркнуть праздничный момент, надела экстравагантный свадебный образ: удлинённый жакет, корсет, шляпку с вуалью и ультракороткие белые шорты.

Однако в одном из ресторанов наряд певицы вызвал недоумение у персонала.

"Официант заявил, что наш вид неприемлем. Я думал, Анжелика в трусах, но она настаивала — это шортики! Нас буквально выставили за дверь", — со смехом рассказал Агутин.

Вместо романтического ужина молодожёны сели в лодку и отправились искать место, где можно "бухнуть", превратив конфуз в весёлое приключение.

В шоу "Вопрос ребром" Леонид Агутин раскрыл, какой традиции остаётся верен на протяжении последних 20 лет.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



Анжели́ка Вару́м (настоящее имя — Мари́я Ю́рьевна Вару́м; род. 26 мая 1969, Львов) — советская и российская эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка РФ (2011).



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