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Верка Сердючка отказалась от выступления в поддержку ВСУ: Садальский раскрыл детали

0:55
Шоу-бизнес

Андрей Данилко, известный миллионам как Верка Сердючка, отказался от участия в музыкальном фестивале, сборы с которого должны были пойти на финансирование Вооруженных сил Украины.

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

Как сообщил актёр Стас Садальский в интервью изданию mk.ru, мероприятие планировалось провести в Берлине, но Данилко неожиданно отклонил предложение.

"Из Берлина прилетела радостная новость… Андрей отказался. Это решение многих удивило", — заявил Садальский, не уточнив причины поступка артиста.

Напомним, Данилко редко комментирует публичные события, однако ранее жаловался на запрет покидать территорию Украины. Власти страны ограничили его выезд, обязав оставаться в государстве.

Недавно украинский артист заявил, что не произносил скандальной фразы "Раша, гудбай" во время выступления на "Евровидении".

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.

Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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