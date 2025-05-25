Верка Сердючка отказалась от выступления в поддержку ВСУ: Садальский раскрыл детали

Андрей Данилко, известный миллионам как Верка Сердючка, отказался от участия в музыкальном фестивале, сборы с которого должны были пойти на финансирование Вооруженных сил Украины.
Как сообщил актёр Стас Садальский в интервью изданию mk.ru, мероприятие планировалось провести в Берлине, но Данилко неожиданно отклонил предложение.
"Из Берлина прилетела радостная новость… Андрей отказался. Это решение многих удивило", — заявил Садальский, не уточнив причины поступка артиста.
Напомним, Данилко редко комментирует публичные события, однако ранее жаловался на запрет покидать территорию Украины. Власти страны ограничили его выезд, обязав оставаться в государстве.
Недавно украинский артист заявил, что не произносил скандальной фразы "Раша, гудбай" во время выступления на "Евровидении".
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер.
Андрей Михайлович Дани́лко (укр. Андрій Михайлович Данилко; род. 2 октября 1973, Полтава) — украинский актёр, певец, композитор, поэт-песенник, юморист-пародист, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, народный артист Украины (2008).
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