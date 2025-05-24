Раз уж пошла такая пьянка: Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому вслед за Реввой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова, известная своими жёсткими разборами звёзд шоу-бизнеса, иронично прокомментировала новость о том, что Александр Ревва получил российское гражданство. Степанова напомнила о дружбе Реввы и Владимира Зеленского и заявила, что комик не планирует отказываться от украинского паспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Российский паспорт

Степанова уверена, что Ревва не сменил гражданство, а просто получил второе, а украинский паспорт ещё может ему пригодиться.

"Саша Ревва, близкий друг Зеленского, получил гражданство России?! Ну раз уж пошла такая пьянка, почему бы не предоставить гражданство России Вовке Зеленскому, а экс-президенту США Байдену поставить памятник в центре Москвы. Как говорится, люди для нас не чужие", — написала психолог в своём Telegram-канале.

Уточнения

Верони́ка Ю́рьевна Степа́нова (род. 14 августа 1978, Ленинград) — российский клинический психолог и ютубер.



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