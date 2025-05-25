Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?

Андрей Разин, продюсер легендарной группы "Ласковый май", объявил о её воссоздании.
Новым вокалистом стал финалист шоу "Голос" Сергей Арутюнов, а первым релизом — трек "Как тогда на выпускном", написанный самим артистом. Пиар-директор Арутюнова подтвердила: все документы о сотрудничестве с Разиным подписаны.
Решение вызвало неоднозначную реакцию. Напомним, после смерти Юрия Шатунова в 2022 году права на хиты группы перешли его вдове, хотя Разин настаивает, что авторские соглашения с композитором Сергеем Кузнецовым гарантируют ему контроль над наследием. Ранее Шатунов выиграл суд у продюсера, но конфликт не утих.
Поклонники разделились: одни ждут ностальгических концертов, другие возмущены, считая, что Разин эксплуатирует память Шатунова. "Это не "Ласковый май” без Юры", — пишут в соцсетях.
«Ла́сковый май» (также сокращённо «ЛМ») — советская и российская поп-группа, основанная в Оренбурге автором песен Сергеем Кузнецовым.
Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
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