Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Затонувшие свидетели истории: находка на глубине 400 метров удивила исследователей
Эта привычка в еде портит психологическую работоспособность шахматистов
Эти приёмы сэкономят вам десятки тысяч на ремонте — и никто не догадается
Секрет идеальной кожи не в продуктах, а в порядке их нанесения — вот инструкция
То, что вы приняли за магию, — природа: монстр из Гарри Поттера реально существует
Потеря 0,5-1 кг в неделю: как достичь оптимальной скорости похудения
Кровоточат дёсны? Это может быть не кариес, а рак, который подкрался незаметно
Лобовое стекло перестало быть мутным: простой ингредиент из аптеки творит чудеса
Почему фермеры с Азии выбирают губочный метод для микрозелени

Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Разин, продюсер легендарной группы "Ласковый май", объявил о её воссоздании.

Сергей Арутюнов
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр Твердых-Жиденький, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Арутюнов

Новым вокалистом стал финалист шоу "Голос" Сергей Арутюнов, а первым релизом — трек "Как тогда на выпускном", написанный самим артистом. Пиар-директор Арутюнова подтвердила: все документы о сотрудничестве с Разиным подписаны.

Решение вызвало неоднозначную реакцию. Напомним, после смерти Юрия Шатунова в 2022 году права на хиты группы перешли его вдове, хотя Разин настаивает, что авторские соглашения с композитором Сергеем Кузнецовым гарантируют ему контроль над наследием. Ранее Шатунов выиграл суд у продюсера, но конфликт не утих.

Поклонники разделились: одни ждут ностальгических концертов, другие возмущены, считая, что Разин эксплуатирует память Шатунова. "Это не "Ласковый май” без Юры", — пишут в соцсетях.

Уточнения

«Ла́сковый май» (также сокращённо «ЛМ») — советская и российская поп-группа, основанная в Оренбурге автором песен Сергеем Кузнецовым.

Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице
Домашние животные
Красивая, но неудобная: эти кошки чаще других оказываются на улице Аудио 
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Домашние животные
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Семь привычек, которые кардинально улучшают состояние кожи за одну неделю
Выбор за вами: недостающий стаж на пенсию — можно купить или доработать
Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме
Как 10-летний сын Новака Джоковича подставил отца, забрав у него важный предмет одежды
Потеете даже в прохладе? Одежда, которая сделает вас сухим без волшебства
Питомцу больно, а вы не знаете: как жара калечит лапы и что с этим делать
Ошибки при подкормке, из-за которых розы теряют запах — и как их исправить
Кулинарное путешествие по неизвестной Италии: загадочный старинный город с видом на море и вкусом вина
Люстра, которая испортит аппетит: главные ошибки освещения на кухне
Усилитель будущего: именно эта технология ускорит человечество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.