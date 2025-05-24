Канье Уэст выступает в соцсетях: извинения и песня, оскорбляющая память о войне

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Канье Уэст вновь оказался в эпицентре скандала, опубликовав в соцсети X (бывший Twitter) противоречивые посты.

Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Рэпер заявил, что "покончил с антисемитизмом", попросив прощения за причинённую боль, но параллельно выпустил трек Little Hitler с фрагментом речи Гитлера. Песня, презентованная 8 мая — в День Победы в Европе, — сопровождалась клипом, где темнокожие актёры в звериных шкурах исполняют нацистское приветствие.

В тексте Уэст также пожаловался на запрет видеться с детьми от Ким Кардашьян, заявив, что стал "нацистом из-за непонимания".

Эскалацию конфликта продолжил стрим на Twitch: во время трансляции рэпер вскинул руку в нацистском приветствии и допустил антисемитские высказывания. Аккаунт артиста заблокировали через 7 минут, но запись успела стать вирусной.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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