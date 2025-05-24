Майли Сайрус выступила с разрывом кисты: думала уйти из музыки навсегда

Майли Сайрус в подкасте Apple Music рассказала поклонникам о травматичном эпизоде 2023 года.
За несколько часов до новогоднего шоу с Долли Партон у певицы произошёл разрыв кисты яичника, потребовавший экстренной госпитализации.
"Это было мучительно, но я решила выйти на сцену, несмотря на боль", — призналась Сайрус.
Исполнение дуэтом хита Jolene стало для неё испытанием: артистка едва держалась на ногах, но скрыла состояние от зрителей.
Позже травма заставила Майли задуматься о завершении карьеры. Она напомнила, что многие артисты уходят после таких случаев.
Отказаться от радикального шага певице помог совет друга, который сказал: "Дай себе полгода на жалость, а потом вставай и действуй".
Недавно стало известно, что в больнице оказался Филипп Киркоров после инцидента на концерте в Санкт-Петербурге.
Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.
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