Секрет продюсера: как ВИА Гра стала золотой жилой вместо музыкального проекта

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Константин Меладзе официально закрыл проект "ВИА Гра", завершив 25-летнюю историю коллектива. Решение продюсера прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

Фото: Wikipedia by Василий Смирнов, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ группа Виагра

Он заявил, что группа давно превратилась в "абсолютно ненужный" и даже скандальный проект.

"Сначала это была конфетка — ярко, слушабельно. Но потом система сломалась, и вместо музыки мы получили порнографию", — цитирует Соседова Общественная Служба Новостей.

Он обвинил Меладзе в создании группы исключительно для заработка, так как "участниц выбирали не для пения, а для скабрезных целей". Соседов подчёркивает, что ни одна из солисток не умела петь.

Критик также отметил, что рад закрытию коллектива: "Это самая бессмысленная группа в истории нашего шоу-бизнеса". Напомним, за 25 лет в "ВИА Гре" сменилось более 20 солисток, а их образы и клипы не раз вызывали споры.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



Константи́н Шо́таевич Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.



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