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Рианну назвали лучшим собутыльником: чем певица удивила известного телеведущего?

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Сет Майерс, ведущий шоу "Поздней ночью", в эфире подкаста Table Manners (Apple Podcasts) признался, что Рианна — его лучший собутыльник.

Певица Рианна
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Певица Рианна

Поводом стал забавный эпизод со съёмок, где они с певицей устроили импровизированный бар. По его словам, они пробовали коктейли до тех пор, пока он не понял, что это конец.

Несмотря на одинаковое количество выпитого, Рианна покинула студию, "как будто ничего не произошло", в то время как ведущий едва добрался до дома.

"Уснул в коридоре, а жена оставила стакан воды с намёком — мол, спи тут", — со смехом вспомнил он.

Майерс подчеркнул, что был впечатлён "непробиваемостью" певицы, которая "выглядела так же безупречно, как в начале вечера" Сам же телеведущий "превратился в тыкву".

Поклонники оценили откровенность ведущего, а в соцсетях уже шутят: "Рианна — скрытый супергерой алкогольной вселенной".

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.
 

Сет Адам Майерс (англ. Seth Adam Meyers, род. 28 декабря 1973) — американский комик, сценарист, продюсер, телеведущий и актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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