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Вупи Голдберг не носит лифчик 50 лет: свобода важнее

0:50
Шоу-бизнес » Зарубежный

69-летняя Вупи Голдберг, звезда шоу The View, вызвала бурное обсуждение, признавшись, что не носит бюстгальтер уже около 50 лет.

Вупи Голдберг
Фото: commons.wikimedia.org by Library of Congress Life, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вупи Голдберг

Поводом стал разговор с соведущей Джой Бехар, которая пожаловалась на дискомфорт от этого предмета гардероба.

"Я тоже хочу снять лифчик!" — заявила Бехар, вспомнив, что Голдберг отказалась от него ещё в 70-х.

"Да, это правда. Последний раз я надевала его полвека назад. Он сковывает, а мне всё равно, если грудь касается пола. Свобода важнее!" — отрезала актриса, вызвав смех и аплодисменты в студии.

Как отмечает US Magazine, Вупи не впервые бросает вызов общественным нормам: её стиль всегда отражал бунтарский дух.

Уточнения

Кэ́рин Эле́йн Джо́нсон (англ. Caryn Elaine Johnson; род. 13 ноября 1955), известная как Ву́пи Го́лдберг (англ. Whoopi Goldberg) — американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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