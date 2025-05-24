Алика Смехова тратит 4 млн в год: младший сын учится в элитной школе Англии

Алика Смехова продолжает укреплять статус "звёздной мамы", отправив младшего сына Макара в престижную британскую школу.
Как сообщает "Экспресс газета", стоимость обучения в учреждении достигает 1,4 млн рублей за триместр, а годовой бюджет превышает 4 млн. Это не первый случай, когда актриса вкладывается в будущее детей: её старший сын Артём уже год работает на высокой должности в компании в Тель-Авиве.
Личность отца Макара остаётся загадкой. Смехова лишь однажды намекнула, что он — влиятельный человек, но избегает публичных комментариев. Поклонники гадают: может, именно его финансовая поддержка позволяет покрывать столь серьёзные расходы?
Сама актриса не афиширует детали личной жизни, сосредоточившись на карьере и воспитании сыновей.
А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница.
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