Алика Смехова тратит 4 млн в год: младший сын учится в элитной школе Англии

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Алика Смехова продолжает укреплять статус "звёздной мамы", отправив младшего сына Макара в престижную британскую школу.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0 Британский флаг

Как сообщает "Экспресс газета", стоимость обучения в учреждении достигает 1,4 млн рублей за триместр, а годовой бюджет превышает 4 млн. Это не первый случай, когда актриса вкладывается в будущее детей: её старший сын Артём уже год работает на высокой должности в компании в Тель-Авиве.

Личность отца Макара остаётся загадкой. Смехова лишь однажды намекнула, что он — влиятельный человек, но избегает публичных комментариев. Поклонники гадают: может, именно его финансовая поддержка позволяет покрывать столь серьёзные расходы?

Сама актриса не афиширует детали личной жизни, сосредоточившись на карьере и воспитании сыновей.

Уточнения

А́лика Вениами́новна Сме́хова (настоящее имя — Алла; 27 марта 1968, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица, телеведущая, писательница.



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