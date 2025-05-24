Анастасия Волочкова дала себе неожиданную характеристику — готовьтесь удивляться

Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своём статусе в мире балета. В беседе с прессой она подчеркнула свою независимость и заявила, что считает себя "прима-балериной всея Руси". Волочкова объяснила это тем, что все дети с самого раннего возраста знают её, а это говорит о том, что она действительно легендарная персона, которая не просто так получила широкую известность.

Фото: flickr.com by Andrey Filippov 安德烈, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Большой театр

Волочкова также поделилась, что путь к признанию был тернист и полон испытаний, с которыми ей не приходилось сталкиваться ни в одной другой сфере жизни, однако она преодолела все сложности, проявила силу духа и потому поднялась к вершине славы.

Ранее балерина выразила свое восхищение Аллой Пугачевой, назвав её простым, открытым и даже святым человеком, имеющим право на любые поступки.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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