Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в кино за 32 млн рублей: щедрость или пиар?

Павел Дуров удивил публику, купив для Юлии Вавиловой роль в будущем фильме Спайка Ли за 400 тысяч долларов (32 млн рублей) на благотворительном аукционе amfAR.
Как сообщает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", пара впервые появилась вместе на светском мероприятии, активно позируя фотографам.
Пользователи разделились: одни восхитились жестом миллиардера ("Хочу такого Пашу!"), другие раскритиковали траты ("Лучше бы помог нуждающимся"). Лот включает участие в проекте режиссёра, но детали роли Вавиловой не уточняются.
Напомним, Дуров и Вавилова подтвердили роман после задержания бизнесмена в Париже. Тогда же выяснилось, что модель потеряла ребёнка из-за стресса, вызванного арестом.
Несмотря на личную драму, пара продолжает привлекать внимание: их первый совместный выход в свет лишь подогрел интерес к отношениям.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
Ше́лтон Дже́ксон «Спайк» Ли (англ. Shelton Jackson «Spike» Lee; род. 20 марта 1957, Атланта, Джорджия, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
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