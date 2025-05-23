Павел Дуров купил Юлии Вавиловой роль в кино за 32 млн рублей: щедрость или пиар?

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Павел Дуров удивил публику, купив для Юлии Вавиловой роль в будущем фильме Спайка Ли за 400 тысяч долларов (32 млн рублей) на благотворительном аукционе amfAR.

Фото: Telegram by личный Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Дуров с Юлией Вавиловой

Как сообщает Telegram-канал "Беспощадный пиарщик", пара впервые появилась вместе на светском мероприятии, активно позируя фотографам.

Пользователи разделились: одни восхитились жестом миллиардера ("Хочу такого Пашу!"), другие раскритиковали траты ("Лучше бы помог нуждающимся"). Лот включает участие в проекте режиссёра, но детали роли Вавиловой не уточняются.

Напомним, Дуров и Вавилова подтвердили роман после задержания бизнесмена в Париже. Тогда же выяснилось, что модель потеряла ребёнка из-за стресса, вызванного арестом.

Несмотря на личную драму, пара продолжает привлекать внимание: их первый совместный выход в свет лишь подогрел интерес к отношениям.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.





Ше́лтон Дже́ксон «Спайк» Ли (англ. Shelton Jackson «Spike» Lee; род. 20 марта 1957, Атланта, Джорджия, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.



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