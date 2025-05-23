Не носит кольцо, но признаётся в любви: Гарифуллина удивляет после свадьбы с Воробьёвым

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Алексей Воробьёв шокировал поклонников, неожиданно женившись на 37-летней оперной певице Аиде Гарифуллиной в апреле 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аида Гарифуллина

Несмотря на отсутствие официальных комментариев, пара периодически делится загадочными деталями в соцсетях. На днях Гарифуллина опубликовала фото двух роскошных букетов — из белых роз и композиции с орхидеями, подписав снимок: "I love you". Фанаты уверены: послание адресовано Воробьёву, хотя артистка до сих пор не носит обручальное кольцо.

Инсайдеры раскрыли, что роман пары начался зимой 2024-го. Влюблённых неоднократно замечали в московских и венских ресторанах — именно в столице Австрии проживает Гарифуллина.

При этом ещё два месяца назад Воробьёв заявлял, что "в активном поиске" невесты, что усилило недоверие фанатов к внезапной новости о свадьбе.

Уточнения

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).



Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



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