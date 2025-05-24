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Неожиданное примирение на концерте Басты: зритель извинился перед женой под громкие овации

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Шоу-бизнес

Во время недавнего концерта Басты в Новосибирске произошло неожиданное событие, которое на время превратило сцену в площадку для примирения. Один из зрителей, осознав свою вину перед супругой, решил воспользоваться моментом и попросить прощения прямо во время выступления любимого артиста.

Баста
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Баста

Музыкант, известный своей открытостью и близостью к публике, не остался в стороне. Он прервал концерт, чтобы дать возможность мужчине публично извиниться перед женой. Поддержка многотысячной толпы и слова самого Басты помогли паре найти общий язык и помириться.

Рэпер, в свою очередь, подчеркнул важность взаимопонимания в отношениях и призвал мужчин беречь своих женщин. Этот случай стал ещё одним ярким моментом концерта, который запомнился зрителям не только музыкой, но и искренними эмоциями. Об этом сообщает Super.ru.

Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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