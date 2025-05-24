Безумный фрик или порядочный человек? Вот что думает Елена Яковлева о своём эпатажном сыне Денисе Шальных

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис ведёт довольно необычный образ жизни. Рождённый в браке с актёром Валерием Шальных, он выбрал путь, далёкий от мира кино. Денис работает барбером и увлечён бодибилдингом, а его тело украшают многочисленные татуировки, которые в своё время вызвали немало споров и даже принесли ему репутацию фрика в интернете.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Елена Яковлева

Несколько лет назад он нанёс на кожу изображения известных преступников, что, по-видимому, стало одной из причин разлада в отношениях с родителями. Позже Денис решил избавиться от этих рисунков, но процесс оказался сложным и болезненным. Вместо этого он продолжил активно заниматься спортом, наращивая мышечную массу, и даже экспериментировал с цветом волос, выкрасив их в розовый.

Несмотря на эпатажный внешний вид сына, Елена Яковлева гордится им и верит в его будущее. Она подчеркнула в интервью журналу "Коллекция Караван Историй", что Денис — порядочный человек, который заботится о ней и регулярно звонит. Актриса признаётся, что для неё главное — здоровье и благополучие сына, а всё остальное, по её мнению, можно преодолеть. Она мечтает, чтобы Денис нашёл своё призвание и был счастлив.

Уточнения

Еле́на Алексе́евна Я́ковлева (род. 5 марта 1961, Новоград-Волынский, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, телеведущая; народная артистка Российской Федерации (2002).



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