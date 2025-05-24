Вместо тысячи слов — одна русская поговорка: Маргарита Симоньян ответила на обвинения в пропаганде

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью французскому телеканалу GPTV главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян парировала обвинения в пропаганде, выдвигаемые в адрес возглавляемого ею канала. Она подчеркнула, что критика часто исходит от таких крупных игроков, как BBC и CNN, которые, по её мнению, сами не чужды пропагандистским приёмам.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маргарита Симоньян

В ответ на упрёки Симоньян прибегла к русской народной мудрости, отметив, что "по себе людей не судят". Она также добавила, что рядовые зрители не воспринимают RT как инструмент пропаганды.

Также Маргарита высказала уверенность в том, что даже в Европе есть зрители, которые всерьёз воспринимают её программу и не считают, что в ней есть хоть какие-то признаки пропагандистской лжи.

"Они могут хоть передушить нас всех — на наше место встанут новые и будут продолжать делать то, что делаем мы", — заключила Симоньян.

Напомним, муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян уже на протяжении долгого времени находится в коме. Ранее Симоньян поблагодарила всех неравнодушных людей, которые вместе с ней переживают за здоровье и жизнь Тиграна.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.



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