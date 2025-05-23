Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице

Филипп Киркоров экстренно госпитализирован в частную клинику Москвы, где находится в отделении экстренной хирургии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста возникли осложнения после ожога, который он получил 25 апреля во время выступления в Санкт-Петербурге. Тогда во время номера на певце загорелся костюм, но он продолжил шоу, сменив образ.
По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления затянулся из-за сахарного диабета Киркорова, что спровоцировало проблемы с одной из рук.
Врачи борются за восстановление здоровья артиста, который находится в клинике уже две недели. Представители певца подтвердили факт госпитализации, но опровергли слухи о разрыве имплантов, назвав их ложью.
Напомним, инцидент на концерте изначально не вызвал серьёзных опасений: Киркоров продолжил выступление, несмотря на травму. Однако позже выяснилось, что ожоги оказались глубже, чем предполагалось.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".