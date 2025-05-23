Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице

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Филипп Киркоров экстренно госпитализирован в частную клинику Москвы, где находится в отделении экстренной хирургии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста возникли осложнения после ожога, который он получил 25 апреля во время выступления в Санкт-Петербурге. Тогда во время номера на певце загорелся костюм, но он продолжил шоу, сменив образ.

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления затянулся из-за сахарного диабета Киркорова, что спровоцировало проблемы с одной из рук.

Врачи борются за восстановление здоровья артиста, который находится в клинике уже две недели. Представители певца подтвердили факт госпитализации, но опровергли слухи о разрыве имплантов, назвав их ложью.

Напомним, инцидент на концерте изначально не вызвал серьёзных опасений: Киркоров продолжил выступление, несмотря на травму. Однако позже выяснилось, что ожоги оказались глубже, чем предполагалось.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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