Павел Деревянко и Зоя Фуць: роскошная свадьба в элитном посёлке под завесой тайны

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Актёр Павел Деревянко, известный по сериалу "Беспринципные", готовится к свадьбе с возлюбленной Зоей Фуць.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Павел Деревянко

Торжество пройдёт в закрытом элитном поселке по эксклюзивному сценарию — об этом сообщает источник kp.ru. Организаторы обещают зрелищный декор, банкет для избранных гостей и фильм о жизни молодожёнов.

Предложение Зое Деревянко сделал в мае 2025 года на поле московского стадиона "Динамо", устроив романтический сюрприз.

Пара познакомилась в соцсетях: Фуць первой написала актёру, восхитившись его ролью в "Беспринципных". Сейчас они воспитывают сыновей Зои от предыдущих браков, но детали личной жизни скрывают от публики.

Сам Деревянко пока не комментирует подготовку к событию.

Уточнения

Па́вел Ю́рьевич Деревя́нко (род. 2 июля 1976, Таганрог, Ростовская область) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



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