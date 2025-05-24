Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё

Певица Вера Брежнева опубликовала трогательное сообщение в социальных сетях, адресованное Константину Меладзе, после официального закрытия группы "ВИА Гра".
Музыкальный проект, ставший символом 2000-х, завершил существование в мае 2025 года. Меладзе, стоявший у истоков коллектива, заявил, что не сожалеет о решении, но уверен: наследие группы останется в истории эстрады.
"Спасибо за всё", — лаконично, но эмоционально написала Брежнева, комментируя пост продюсера.
Певица, входившая в состав "ВИА Гры" на пике популярности, не скрывала ностальгии.
Напомним, бывшие супруги, чей творческий союз перерос в брак, расстались в 2023-м. Причины развода Брежнева не раскрывала, однако позже признавалась: переживала расставание тяжело.
Лишь спустя два года артистка заговорила о готовности начать жизнь с чистого листа.
Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.
Константи́н Шо́таевич Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.
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