Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё

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Певица Вера Брежнева опубликовала трогательное сообщение в социальных сетях, адресованное Константину Меладзе, после официального закрытия группы "ВИА Гра".

Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вера Брежнева

Музыкальный проект, ставший символом 2000-х, завершил существование в мае 2025 года. Меладзе, стоявший у истоков коллектива, заявил, что не сожалеет о решении, но уверен: наследие группы останется в истории эстрады.

"Спасибо за всё", — лаконично, но эмоционально написала Брежнева, комментируя пост продюсера.

Певица, входившая в состав "ВИА Гры" на пике популярности, не скрывала ностальгии.

Напомним, бывшие супруги, чей творческий союз перерос в брак, расстались в 2023-м. Причины развода Брежнева не раскрывала, однако позже признавалась: переживала расставание тяжело.

Лишь спустя два года артистка заговорила о готовности начать жизнь с чистого листа.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



Константи́н Шо́таевич Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.



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