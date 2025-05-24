Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забилась под кровать и шипит? Вот что на самом деле чувствует кошка, когда пугается
Вредители ушли на каникулы — как бабушкин секрет изменит сад за одну ночь
Маленький город в Испании меняет судьбы: дома по цене смартфона
Почему в июне стоит встать пораньше: в небе произойдёт редкое событие
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз

Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева опубликовала трогательное сообщение в социальных сетях, адресованное Константину Меладзе, после официального закрытия группы "ВИА Гра".

Вера Брежнева
Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Брежнева

Музыкальный проект, ставший символом 2000-х, завершил существование в мае 2025 года. Меладзе, стоявший у истоков коллектива, заявил, что не сожалеет о решении, но уверен: наследие группы останется в истории эстрады.

"Спасибо за всё", — лаконично, но эмоционально написала Брежнева, комментируя пост продюсера.

Певица, входившая в состав "ВИА Гры" на пике популярности, не скрывала ностальгии.

Напомним, бывшие супруги, чей творческий союз перерос в брак, расстались в 2023-м. Причины развода Брежнева не раскрывала, однако позже признавалась: переживала расставание тяжело.

Лишь спустя два года артистка заговорила о готовности начать жизнь с чистого листа.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. 

Константи́н Шо́таевич Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Авто
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает Аудио 
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Дроны, оптика и отчаяние: Запад признал — Россия взяла верх в неофициальной воздушной войне Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Как разрезать ПВХ без сколов: быстрые лайфхаки для ремонта
Брежнева публично поблагодарила Меладзе после закрытия ВИА Гры: спасибо за всё
Хруст и нежность в одном укусе: домашние конфеты, которые захочется прятать от всех
От авиаторов до гигантов: какие очки добавят +100 к стилю этим летом
Советский мототюнинг: зеркала от Запорожца, звук от трактора
Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз
Семь замков и шоколад: какой маршрут в Европе может конкурировать с этим?
Секрет винограда раскрыт: один сорт влияет на вес, другой — на сердце
Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников
Анастасия Волочкова дала себе неожиданную характеристику — готовьтесь удивляться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.