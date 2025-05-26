Это меня ранило: сын Алена Делона воспринял завещание отца как отрицание отцовства

2:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Энтони Делон признался, что почувствовал себя обиженным после ознакомления с содержанием последнего завещания своего знаменитого отца Алена Делона, умершего в августе прошлого года.

Фото: ВК-аккаунт Алена Делона is licensed under public doman Актёр Ален Делон

Согласно этому документу, единственным наследником морального права актёра стала Анушка Делон - дочь от второго брака. Энтони и его брат Алэна-Фабьена были лишены какой-либо доли наследства.

"Это было воспринято мной как отказ признать мое отцовство. Это меня ранило", — подчеркнул Энтони в интервью телеканалу BFM TV, отметив, что такое решение отца стало для него настоящим ударом.

Несмотря на пережитые чувства, актер заявил, что сумел примириться с отцом перед его смертью и теперь готов двигаться дальше.

По словам Энтони, отец сознательно принял такие решения относительно своей последней воли и даже сделал особый подарок своему старшему сыну Алэну-Фабьену, назначив его своим доверенным лицом, возможно пытаясь таким образом частично исправить ситуацию между ними.

Энтони также добавил, что изменение завещания в 2022 году, сделанное Аленом Делоном, фактически оставляет лишь формальную ценность морального авторского права, поскольку сам артист продал каталог своих фильмов студии Патэ. Таким образом, деловая сторона вопроса практически ничего не значит для братьев.

Книга журналистов Лоренса Пью и Франсуа Виго, вышедшая накануне, подробно освещает последние месяцы жизни великого французского артиста, включая подробности отношений внутри семьи Делонов и внутренние конфликты вокруг наследия Алена Делона. Сам Энтони советует относиться ко многим деталям книги с осторожностью, подчеркивая, что некоторые моменты могут вызывать сомнения и раздувать ненужные скандалы.

Таким образом, хотя завещание вызвало сильные эмоции среди членов семьи, Энтони подчеркивает, что хочет смотреть вперед и сохранять мирные отношения с родными.

Уточнения

Але́н Фабье́н Мори́с Марсе́ль Дело́н (фр. ; 8 ноября 1935, Со, Франция — 18 августа 2024, Души, Луаре, Центр — Долина Луары, Франция) — французский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.