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Экс-муж Каролины Монакской в критическом состоянии: Эрнст Август Ганноверский снова госпитализирован в Мадриде

1:15
Шоу-бизнес » Зарубежный

Эрнст Август Ганноверский, отец 23-летней Александры и экс-муж княгини Каролины Монакской, повторно госпитализирован в мадридскую клинику Ruber Internacional.

Электрокардиограмма
Фото: unsplash.com by Jair Lázaro / jairlazarofuentes is licensed under Free to use under the Unsplash License
Электрокардиограмма

Состояние 68-летнего аристократа, по данным источников, резко ухудшилось: на фото видно, как его ввозят в медучреждение в инвалидном кресле с чемоданами, что намекает на длительное лечение.

Пара, состоявшая в браке с 1999 по 2009 год, сохранила связь через дочь, но теперь Каролина вынуждена вновь столкнуться с тревогой за здоровье бывшего супруга. Его нынешняя спутница, Клаудия Стилианопулос, признаётся: "Он очень слаб".

Причины госпитализации не раскрываются, но ранее у Эрнста диагностировали проблемы с сердцем и последствия многолетнего алкоголизма.

Сын аристократа, Кристиан Ганноверский, пытается успокоить прессу: "Всё под контролем". Однако испанские СМИ пишут о "драматическом упадке": на снимках Эрнст выглядит измождённым, почти неузнаваемым. Для Каролины, пережившей смерть матери Грейс Келли и брата Стефано, это новый удар.

Уточнения

Каролина принцесса Монакская и Ганноверская (Каролина Луиза Маргарита Гримальди, фр. Caroline Louise Marguerite Grimaldi; р. 23 января 1957, Монако) — старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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