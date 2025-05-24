Экс-муж Каролины Монакской в критическом состоянии: Эрнст Август Ганноверский снова госпитализирован в Мадриде

Эрнст Август Ганноверский, отец 23-летней Александры и экс-муж княгини Каролины Монакской, повторно госпитализирован в мадридскую клинику Ruber Internacional.
Состояние 68-летнего аристократа, по данным источников, резко ухудшилось: на фото видно, как его ввозят в медучреждение в инвалидном кресле с чемоданами, что намекает на длительное лечение.
Пара, состоявшая в браке с 1999 по 2009 год, сохранила связь через дочь, но теперь Каролина вынуждена вновь столкнуться с тревогой за здоровье бывшего супруга. Его нынешняя спутница, Клаудия Стилианопулос, признаётся: "Он очень слаб".
Причины госпитализации не раскрываются, но ранее у Эрнста диагностировали проблемы с сердцем и последствия многолетнего алкоголизма.
Сын аристократа, Кристиан Ганноверский, пытается успокоить прессу: "Всё под контролем". Однако испанские СМИ пишут о "драматическом упадке": на снимках Эрнст выглядит измождённым, почти неузнаваемым. Для Каролины, пережившей смерть матери Грейс Келли и брата Стефано, это новый удар.
Каролина принцесса Монакская и Ганноверская (Каролина Луиза Маргарита Гримальди, фр. Caroline Louise Marguerite Grimaldi; р. 23 января 1957, Монако) — старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.