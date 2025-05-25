Деменция: Собчак высмеяла образ Анны Плётнёвой на светском мероприятии

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак поиронизировала над необычным нарядом экс-солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman Певица Анна Плетнёва и журналистка Ксения Собчак

47-летняя Анна Плетнева пришла на премию RU.TV в очень необычном наряде. Платье певицы состояло из сотен разноцветных стикеров с надписями.

Ксения Собчак не удержалась от саркастического комментария по поводу внешнего вида Плетнёвой.

"Если бы деменция была образом", — написала Ксения в соцсетях.

Сама Анна рассказала, что собственноручно лепила стикеры к платью. На липучих бумажках можно было разглядеть забавные надписи: "Я мать, у меня трое детей", "Не материться", "Список продуктов" и другие.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



А́нна Ю́рьевна Плетнёва (род. 21 августа 1977, Москва) — российская певица. Бывшая солистка поп-группы «Лицей» (1997—2005) и коллектива «Кофе с дождём» (2005), солистка группы «Винтаж» (2006—2016; с 2018).



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