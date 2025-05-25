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Актёр Омар Си поскандалил с сотрудниками железнодорожной компании в Париже

1:01
Шоу-бизнес

Французский актёр Омар Си утром 22 мая оказался вовлечённым в инцидент в парижском вокзале "Лион".

Актёр Омар Си
Фото: ВК-аккаунт Омара Си is licensed under public doman
Актёр Омар Си

Омар Си устроил скандал в Париже, вступив в перепалку с сотрудниками железнодорожной компании.

"Возникла ссора, сопровождавшаяся угрозами, исходящими от господина Омара Си против одного из наших сотрудников поезда", — заявили представители железнодорожной компании.

По данным СМИ, происшествие произошло, когда актёр собирался сесть на поезд до Авиньона. Конфликт начался после того, как сотрудники поезда попросили Омара Си надеть намордник на своего питомца перед посадкой в вагон.

Прибывший на вокзал в Авиньоне экипаж бригады по борьбе с преступностью быстро покинул место происшествия, не задерживая актера, сообщил источник полиции.

После инцидента руководство SNCF заявило о намерениях привлечь артиста к ответственности за угрозы сотруднику.

Уточнения

Омар Си (фр. Omar Sy; род. 20 января 1978 года, Трапп,Ивелин, Иль-де-Франс) — французский актёр, лауреат премии «Сезар» за лучшую мужскую роль. В числе известных актёрских работ Си такие фильмы, как «1+1», «Шоколад», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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