Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику

Звезда шоу "Импровизации" Дмитрий Позов объяснил, почему ему понадобилось лечение в психиатрической клинике.
Дмитрий Позов, известный по шоу "Импровизация", не стал скрывать, что у него возникли проблемы с психикой на фоне чрезмерного употребления алкоголя.
Он поведал, что последними каплями для него стали смерть отца и разрыв с супругой, с которой они прожили 15 лет.
"Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут (в психиатрии) с другим диагнозом. Депрессия", — объяснил Дмитрий.
Позов заявил, что больше был не в силах источать оптимизм на публике, так как на него свалились тяжёлые проблемы.
Он объяснил, что не намерен изображать благополучие и честно признаётся, что давно не живёт дома. Медики пытаются вывести его из состояния депрессии.
Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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