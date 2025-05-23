Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику

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Звезда шоу "Импровизации" Дмитрий Позов объяснил, почему ему понадобилось лечение в психиатрической клинике.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Позова is licensed under public doman Комик Дмитрий Позов

Дмитрий Позов, известный по шоу "Импровизация", не стал скрывать, что у него возникли проблемы с психикой на фоне чрезмерного употребления алкоголя.

Он поведал, что последними каплями для него стали смерть отца и разрыв с супругой, с которой они прожили 15 лет.

"Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут (в психиатрии) с другим диагнозом. Депрессия", — объяснил Дмитрий.

Позов заявил, что больше был не в силах источать оптимизм на публике, так как на него свалились тяжёлые проблемы.

Он объяснил, что не намерен изображать благополучие и честно признаётся, что давно не живёт дома. Медики пытаются вывести его из состояния депрессии.

Уточнения

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



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