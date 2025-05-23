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Сергей Соседов разгромил шоу Давай поженимся!: Гузеева и Сябитова — как старушки у подъезда

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-канала "Антонимы Фан" жёстко высказался о шоу "Давай поженимся!", которое выходит на российском телевидении уже более десяти лет.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

По его мнению, проект выглядит "дешёвым", а ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова ведут себя, как "старушки на лавочке".

"Они играют по предписанным правилам: разбитно, по-базарному. Именно так вели себя бабушки у подъездов в СССР. Это не делает шоу лучше", — заявил Соседов.

Критик отметил, что, хотя программа временно закрывалась в 2022 году, её возвращение не добавило качества.

Зрители нередко подчёркивают, что шоу держится на харизме Гузеевой и Сябитовой. Соседов частично согласился с этим, но добавил: "Да, они — лицо проекта, но лицо это давно стало маской. Всё это напоминает театр абсурда".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

«Давай поженимся » — свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 28 июля 2008 года по будням.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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