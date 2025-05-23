Шакира шокировала зрителей своим падением во время выступления

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Шакира свалилась во время своего выступления, напугав публику.

Фото: ВК-аккаунт Шакиры is licensed under public doman Певица Шакира

Колумбийская суперзвезда Шакира в настоящее время находится в мировом турне "Las Mujeres Ya No Lloran", которое началось в феврале этого года. Это возвращение на сцену после перерыва стало глобальным явлением, привлекая огромные толпы зрителей и заслужив высокую оценку критиков.

Известная своими захватывающими выступлениями и сложными хореографическими постановками, Шакира покорила публику по всей Северной и Южной Америке. В свои 48 лет она продолжает удивлять, проводя шоу, которые сочетают ее фирменный стиль поп, рок и латинских ритмов, продвигая свой последний альбом.

Несмотря на сложности, включая технические проблемы и отмены концертов в Латинской Америке, преданность Шакиры своим фанатам остается непоколебимой.

Во время своего концерта 20 мая в Монреале Шакира пережила неожиданный инцидент, который быстро стал вирусным. Во время исполнения "Whenever, Wherever," одной из своих классических песен, она потеряла равновесие во время кругового движения с поднятыми руками, поскользнулась и упала на бок.

Этот инцидент был запечатлен на видео и широко распространен в социальных сетях. Это могло бы стать неловким моментом для любого, но Шакира справилась с этим с достоинством.

Она покатилась по полу, спокойно поднялась с улыбкой и даже высунула язык в шутливой манере, превратив инцидент в часть шоу.

Она взяла микрофон и продолжила выступление без перерыва, побуждая аудиторию аплодировать, как будто ничего не произошло. Поклонники и комментаторы в интернете похвалили ее профессионализм, назвав это "падением с шармом" и предположив, что это могло быть частью выступления.

Уточнения

Шаки́ра Изабе́ль Меба́рак Рипо́ль (исп. Shakira Isabel Mebarak Ripoll; род. 2 февраля 1977, Барранкилья), более известная мононимно как Шакира (Shakira) — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.



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