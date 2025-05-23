Волочкова разрыдалась, умоляя пустить её в Большой театр, чтобы возложить цветы к гробу учителя

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Балерина Анастасия Волочкова пыталась прорваться в Большой театр, чтобы проститься со своим наставником Юрием Григоровичем.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова расплакалась, так как столкнулась с трудностями при попытке пройти в Большой театр, чтобы почтить память своего покойного учителя Юрия Григоровича.

Экс-прима Большого театра залилась слезами, заверяя, что готова пройти в театр даже с чёрного входа, только лишь для того, чтобы "поклониться гробу" учителя.

"Дайте цветы возложить к гробу, люди! Я ничего больше не прошу. Это говно мне больше не нужно!" — сказала звезда.

Волочкова затронула тему дорогивизны билетов в Большой театр и отметила, что сейчас находится в положении людей, которые не могут себе позволить купить билеты на представление за 100 тысяч рублей.

Анастасия посетовала на то, что в Большой театр ходят "толстосумы" с "кошёлками".

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.



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