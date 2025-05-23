Венчание летом и планы родить ребёнка: последние новости о Муцениеце и Дранге

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Что известно о предстоящей свадьбе актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги?

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

СМИ продолжают собирать информацию о предстоящем свадебном торжестве, связывая воедино различные детали.

В окружении Петра и Агаты утверждают, что влюбленные планируют обвенчаться. По крайней мере, на этом настаивает Дранга, который является человеком верующим.

"Дочь Агаты Мия очень привязалась к Петру. Однако жених и невеста всё ещё не живут вместе. В последние годы Петя стал очень набожным, сказал друзьям, что хочет летом обвенчаться с Агатой. Ему 41 год, для него это первый брак, он очень хочет детей", — цитирует слова своего инсайдера "СтраХит".

По словам источника, Дранга хорошо зарабатывает. Его гонорары за конферанс достигают миллиона рублей.

Артистка переживает трудные моменты — она продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным за 12-летнего сына Тимофея. Пока подросток живёт с папой, и Агата не имеет возможности видеться с ним и очень переживает по этому поводу.

Уточнения

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).



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