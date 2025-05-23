Ксения Бородина объяснила, какое качество Николая Сердюкова её покорило

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, за что полюбила Николая Сердюкова.
Ксения Бородина опубликовала видео с Николаем Сердюковым. Звезда "Дома-2" предстала в новом образе с каре, которое она подстригла собственноручно, когда, по её признанию, "психанула".
Бородина поблагодарила Сердюкова за то, что он появился в её жизни.
"Ты очень добрый мужчина, какое же это оказалось важное качество в мужчине добра. Ты добрый ко мне, к моим детям, к моей маме, к друзьям, к людям, которые тебя не знают ты всегда с теплотой и добротой", — написала Ксения под кадрами в соцсетях.
Телеведущая не стала отрицать и того, что Сердюкова отличают такие качества, как эмоциональность и вспыльчивость, однако, всплески эмоций, по мнению Ксении, у Николая проходят без агрессии и гнили.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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