Бывший муж отругал Марию Погребняк: чему ты детей учишь?

Футболист Павел Погребняк высказал своё недовольство тем, как Мария Погребняк воспитывает его сыновей.
Мария Погребняк решила снять с детьми модный интернет-тренд, но съёмки пошли не по плану.
Блогер только начала танцевать под музыку с наследниками, как Павел Погребняк возмутился происходящему.
"Чему ты детей учишь? Ужас какой!" — заявил шокированный спортсмен, смотря на танцы сыновей.
Своё возмущение высказала также бабушка детей, которую использовали в качестве видеооператора.
"Разогнали наш творческий коллектив", — пожаловалась блогер на нападки родственников.
Ранее Мария Погребняк высказалась о личной жизни бывшего мужа.
Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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