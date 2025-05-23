Бывший муж отругал Марию Погребняк: чему ты детей учишь?

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Футболист Павел Погребняк высказал своё недовольство тем, как Мария Погребняк воспитывает его сыновей.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк решила снять с детьми модный интернет-тренд, но съёмки пошли не по плану.

Блогер только начала танцевать под музыку с наследниками, как Павел Погребняк возмутился происходящему.

"Чему ты детей учишь? Ужас какой!" — заявил шокированный спортсмен, смотря на танцы сыновей.

Своё возмущение высказала также бабушка детей, которую использовали в качестве видеооператора.

"Разогнали наш творческий коллектив", — пожаловалась блогер на нападки родственников.

Ранее Мария Погребняк высказалась о личной жизни бывшего мужа.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).



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