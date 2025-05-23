Премия телеканала RU.TV показала, как работает телевидение: от идеи до эфира

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21 мая в LIVE АРЕНЕ прошла XIV Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV. Шоу, которое из года в год покоряет зрителей масштабом, в этом году, кажется, превзошло само себя. Грандиозные спецэффекты, сложные трюки в исполнении артистов и огромное количество хитов — чем еще запомнится церемония миллионам зрителей, увидевших ее вживую и в трансляции.

Фото: Пресс-служба Премии RU.TV is licensed under public doman Премия RU.TV

Тайны телевидения

Каждый год телеканал RU. TV представляет зрителям эксклюзивную концепцию, дополняющую и подчеркивающую главную интригу церемонии — кто же станет обладателем заветных самоваров.

На этот раз премия размыла границы между эфиром и залом и перенесла зрителей в закулисье музыкального телевидения. На сцене появился гигантский розовый телеэкран, а также былавоссоздана интерактивная студия телеканала RU. TV, в которую к ведущим приходили звездные гости.

Как любое медиа начинается с редакции, так и премия телеканала RU. TV началась с ковровой дорожки, оформленной в стиле офиса. Декорациями для дефиле звезд стала офисная мебель, оргтехника, маркерная доска и другие неотъемлемые атрибуты офиса, исполненные в комиксной манере.

Дресс-код

Примечательно, что дресс-кодом премии был озвучен officecore — переосмысление делового стиля, более нарядное и яркое. Таким дресс-кодом телеканал хотел выразить благодарность людям, которые работают за кадром. Тем, кто был у истоков телевидения, его истории, когда еще картинка на экране была черно-белой. Тем, кто годами менял своими идеями ТВ-сферу, и кто сегодня воплощает свою страсть к профессии в работе на RU. TV и других каналах.

И если кто-то был уверен, что офисный стиль скучный, то звёздные гости телеканала RU. TV наглядно продемонстрировали, что это вовсе не так. Наряды, хотя и полностью соответствовали дресс-коду, были креативными и необычными. Некоторые артисты подошли к образам максимально творчески. Так, например, Анна Плетнёва появилась на дорожке в платье из маленьких разноцветных стикеров. А платье Клавы Коки состояло полностью из проводов офисной оргтехники и было увенчано ожерельем из компьютерных штекеров.

Обратный отсчёт

Как прямой телевизионный эфир начинается с обратного отсчета, так в этом году началась и премия телеканала RU. TV. Обратный отсчет был запущен на Останкинской башне — главной телевышке страны.

Саму церемонию построили таким образом, чтобы зрители чувствовали себя смотрящими любимый телеканал и при этом участвующими в создании телешоу.

Ведущими шоу стали сразу несколько звездных тандемов. Первыми на сцену вышли лица телеканала RU. TV — Иван Чуйков и Ксения Акчурина. В этой роли их сменяли Джиган и Оксана Самойлова, а также Валя Карнавал и Артур Пирожков. Заняв места на студийном диване, они рассказывали зрителям про популярные эфирные шоу, проводили прямые включения из-за кулис и, конечно, представляли звезд, выходящих на сцену. В зале в качестве соведущего им помогал Артем Иванов.

"В эпоху, когда мир захватывают нейросети и криптовалюта, телеканал RU. TV первым в российском шоу-бизнесе придумал телевидение в телевидении", — отметил Иван Чуйков.

Звезды, словно из зазеркалья, выходили к зрителям прямо из гигантского телеэкрана. Открыл церемонию цикл выступлений молодых восходящих звезд, которым телеканал RU. TV открывает дорогу к многомиллионной аудитории. Свои главные хиты исполнили Konfuz, Wallem, Blizkey, Uniqe, Nkeeei&ArtemShilovets, Marco, а также SlavaSkripka.

Масштабное шоу

Каждый номер на церемонии представлял собой масштабное шоу с впечатляющими световыми эффектами и многоуровневыми декорациями. Ольга Серябкина пролетела над залом в клетке, а потом три раза за номер радикально изменила наряд. Под композицию "Криминальное чтиво" в исполнении Николая Баскова и Сереги на сцену выкатил настоящий ретро-кабриолет. JONY, благодаря сложным визуальным эффектам, буквально вынырнул на сцену прямо из океана. Юрий и Владимир Киселевы исполнили хит "На гондоле". С помощью высококачественного экрана организаторы перенесли на сцену и Григория Лепса, который не смог присутствовать на премии.

Отдельных слов заслужили рекламные интеграции, без которых сложно представить себе современный шоу бизнес, но которые Премия телеканала RU. TV филигранно вплела в сценарий. Так, например Алексей Воробьев посвятил целый куплет своей песни "Сумасшедшая" одному из партнёров и кажется так создал новый хит. А известная авиакомпания выпустила на сцену целый балет с летающими гимнастами.

"Я давно не видела такого проработанного концертного шоу. Потрясающие видеоэффекты, звук, свет, возможность посидеть с бобром за столом, ну и конечно же, летающие под куполом артисты. Отдельно хочу отметить, как интересно вписали рекламные интеграции — а что, так можно было?" — отметила в своем авторском Телеграм-канале "Мамкина модница" Инна Комбарова.

Звезды то и дело парили под потолком LIVE АРЕНЫ — Дима Билан на гигантском бумажном самолетике, Artik&Asti на ажурных крыльях бабочки, Betsy и Мария Янковская в конце номера взлетели со сцены на ракете, испускающей сноп настоящих искр.

А под песню группы SEREBRO над партером появилось гигантское воздушное сердце, наполненное алыми воздушными шарами, полетевшими в зал.

Многие песни прозвучали в новых необычных аранжировках. Так, например, "По барам" ANNA ASTI под аккомпанемент живой музыки в джазовой обработке вызвала настоящий восторг в зале.

"Это не просто премия — это жизнь ради вас, дорогой зритель!" — обратился к залу и тем, кто смотрит церемонию онлайн, Николай Басков.

Шоу вместило в себя столько номеров и захватывающих моментов, что все четыре часа пролетели на одном дыхании, и до последней минуты никто из зрителей не хотел покидать зал.

"Мы стремимся, чтобы каждый год Премия телеканала RU. TV была новой и необычной, по-настоящему поражающей воображение, — говорит главный редактор телеканала RU. TV Александра Труфанова. - Наша цель создавать шоу, каких никто ранее не делал. И уверены, в этом году нам это удалось на 100%. Мы благодарим всех артистов, которые стали частью этой незабываемой.

Премии, и конечно, наших зрителей, ведь все, что мы делаем — делаем для них".

Безусловно, главной интригой вечера стали имена лауреатов. Телеканал RU. TV наградил самых ярких артистов в традиционных и эксклюзивных, придуманных командой RU. TV, номинациях. Каждый год это новые неожиданные номинации, соответствующие трендам.

Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV:

Номинация "Лучший старт RU. TV" — Betsy и Мария Янковская;

Номинация "Лучшая коллаборация" — Джиган, Artik& Asti, NILETTO — "Худи";

Номинация "Лучшая группа" — Artik&Asti;

Номинация "Лучшая песня" — Дима Билан, Мари Краймбрери — It'smylife;

Номинация "Лучший видеоклип" Сергей Лазарев — "Самообман";

Номинация "Лучший исполнитель" — Мот;

Номинация "Лучшая исполнительница" — Клава Кока;

Номинация "Лучшее сольное концертное шоу" — Иванушки International — "Вспомнить все";

Номинация "Лучший кавер/ремейк" — Filatov&Karas — "Снова лето ушло";

Номинация "Музыка в сети" — Betsy и Мария Янковская — Sigmaboy.

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