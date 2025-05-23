Арбузер и манипулятор: Аврора Киба раскрыла правду об отношениях с Лепсом

Аврора Киба, чьё имя недавно стало известно широкой публике благодаря роману с Григорием Лепсом, решила приоткрыть завесу тайны и рассказать, что, по её мнению, стало причиной внимания со стороны знаменитого музыканта.
Как утверждает девушка, дело вовсе не в внешности, а в особом личном обаянии, которое она называет одним словом — харизма.
В опубликованном в соцсетях ролике блогерша смонтировала подборку забавных и ярких моментов из своей жизни: она смеётся, отправляет воздушные поцелуи, появляется с пеной на волосах, танцует и с удовольствием поедает фастфуд. В этой нарезке на мгновение появляется и сам Лепс — на совместном фото 62-летний певец корчит гримасу, а его молодая спутница смотрит в камеру с широкой улыбкой.
Подпись к видео Киба сформулировала как шутливый диалог: мужчина якобы признаётся, что не понимает, почему так тянется к ней, а она отвечает: "харизма". В описании поста девушка добавила, что, по её собственному определению, она — "арбузер и манипулятор".
Связь между Лепсом и Кибой активно обсуждается в сети не только из-за их медийности, но и из-за заметной разницы в возрасте — певец старше своей предполагаемой избранницы на 43 года.
При этом общественное мнение разделилось: кто-то видит в этой паре искреннюю симпатию, а кто-то — взаимовыгодную медийную стратегию.
Григо́рий Ви́кторович Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
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