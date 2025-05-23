Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никто и никогда не вернется к границам 1991: Украина признала неспособность противостоять ВС РФ
США на пороге цифрового шпионажа: под личиной правительства скрывается ИИ
Рельсы, чай в подстаканнике и марш Прощание славянки: чем живёт поезд дальнего следования
Свежесть на грани: как дезодорант тайно мстит за каждое лишнее движение
Мода изменилась: эти модели обуви больше не про вкус, а про устаревание
Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков
Дерево из эпохи динозавров дало плоды в обычном британском саду
Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать

Арбузер и манипулятор: Аврора Киба раскрыла правду об отношениях с Лепсом

1:40
Шоу-бизнес

Аврора Киба, чьё имя недавно стало известно широкой публике благодаря роману с Григорием Лепсом, решила приоткрыть завесу тайны и рассказать, что, по её мнению, стало причиной внимания со стороны знаменитого музыканта.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Как утверждает девушка, дело вовсе не в внешности, а в особом личном обаянии, которое она называет одним словом — харизма.

"На самом деле я арбузер": что стоит за образом Кибы

В опубликованном в соцсетях ролике блогерша смонтировала подборку забавных и ярких моментов из своей жизни: она смеётся, отправляет воздушные поцелуи, появляется с пеной на волосах, танцует и с удовольствием поедает фастфуд. В этой нарезке на мгновение появляется и сам Лепс — на совместном фото 62-летний певец корчит гримасу, а его молодая спутница смотрит в камеру с широкой улыбкой.

Подпись к видео Киба сформулировала как шутливый диалог: мужчина якобы признаётся, что не понимает, почему так тянется к ней, а она отвечает: "харизма". В описании поста девушка добавила, что, по её собственному определению, она — "арбузер и манипулятор".

Влюблённость или взаимный пиар?

Связь между Лепсом и Кибой активно обсуждается в сети не только из-за их медийности, но и из-за заметной разницы в возрасте — певец старше своей предполагаемой избранницы на 43 года.

При этом общественное мнение разделилось: кто-то видит в этой паре искреннюю симпатию, а кто-то — взаимовыгодную медийную стратегию.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Последние материалы
Как выбрать лосось, который полезен, вкусен и без антибиотиков
Дерево из эпохи динозавров дало плоды в обычном британском саду
Денег нет, но вы держитесь: автопроизводители отказываются от электромобилей
Не жир, а броня: зачем кошке мешок на животе и почему его не стоит трогать
Самые продолжительные речные маршруты Советского Союза
Тайны советского неба: самолёты-легенды и их секретные миссии
В поисках идеального уикенда: откройте для себя сокровища Венето в горах Италии
Максим Фадеев о разочаровании: как группа Serebro не оправдала ожидания продюсера
ЕС надеется на лобстеров, чтобы добиться расположения Трампа
Почему молодёжи не стоит вкладываться в жильё: мнение эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.