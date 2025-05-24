Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Меган Фокс впервые раскрыла детали незапланированной беременности от рэпера Machine Gun Kelly (MGK).

Фото: flickr.com by Erik Drost, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Она опубликовала видео, снятое на 6-й неделе: "Нежданно, но мы счастливы". Актриса призвала женщин не подчиняться стереотипам патриархата и анонсировала новое шоу Overcompensating.

Пара рассталась в ноябре 2024-го после того, как Фокс обнаружила "тревожные материалы" в телефоне MGK. Однако с рождением дочери в марте бывшие возлюбленные нашли общий язык.

"Они в хороших отношениях и сосредоточены на совместном воспитании", — сообщил источник Us Weekly.

Несмотря на слухи о возобновлении романа, Меган уверена, что всё кончено. Однако экс-избранник будет принимать участие в воспитании ребёнка.

Экс-муж актрисы, Брайан Остин Грин, раскритиковал MGK за "нечестность" во время беременности Фокс: "Хватит манипулировать людьми ради имиджа". Ранее он выражал сожаление, что Меган пришлось переживать стресс в столь важный период.

У Фокс трое детей от Грина, у MGK — дочь от предыдущих отношений.

Уточнения

Ме́ган Дени́з Фокс (англ. Megan Denise Fox; род. 16 мая 1986, Ок-Ридж, Теннесси, США) — американская актриса и фотомодель.



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