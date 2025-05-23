Пирожки поджарились: Павел Табаков проводит отдых в Египте вместе с возлюбленной

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Павел Табаков, известный актёр и представитель знаменитой театральной династии, вместе с пиар-агентом Ксенией Ермоленко устроили себе ранний летний отдых.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Павла Табакова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Табаков и Ксения Ермоленко

Пара отправилась в Египет, где опубликовала трогательные кадры в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской). На одном из снимков 29-летний Табаков и 36-летняя Ермоленко обнимаются на пляже, а подпись гласит: "Пирожки поджарились".

Их роман начался в 2021 году, когда они впервые появились вместе на фестивале "Кинотавр". С тех пор пара редко афиширует отношения, но периодически делится совместными моментами.

В феврале Павел Табаков впервые публично высказался о своей возлюбленной и отметил, что она делает его более серьёзным.

*Meta — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино.



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