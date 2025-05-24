Кошмар наяву: Катя Лель прокомментировала исчезновение бывшего мужа Игора Кузнецова

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На церемонии вручения наград RU.TV Катя Лель поделилась печальными новостями об исчезновении своего бывшего супруга Игоря Кузнецова. Певица с горечью сообщила, что, несмотря на поиски мужчины, до сих пор ничего не известно.

Фото: web.archive.org by Рустам Абдрахимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ницца

"Никакой информации нет. Прошло уже много времени", — сказала Лель.

Она добавила, что семья Кузнецова, включая его мать, специально приезжала из Франции в надежде найти хоть какие-то зацепки, но безуспешно.

"Просто тишина. Это ужасно", — высказалась певица.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" призналась, что совершенно не представляет, что могло произойти с Игорем. Катя Лель надеется, что Игорь найдётся несмотря на то, что в данный момент ничего о нём не известно.

Связь с Игорем Кузнецовым оборвалась в апреле этого года. Родственники Игоря предполагают, что он мог утонуть в море близ Ниццы, однако поиски водолазов не дали никаких результатов.

Катя Лель и Игорь Кузнецов были женаты с 2008 года и воспитывали дочь Эмилию, родившуюся в 2009 году. Их брак завершился разводом в декабре 2023 года.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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