Певица Алсу рассказывает о будущем браке: какие наряды вдохновляют её сейчас?

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После недавнего развода с Яном Абрамовым певица Алсу вновь стала принимать участия в концертах, посещать светские мероприятия и принимать ухаживания мужчин. Она похорошела и допускает, что может ещё раз вступить в брак.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurora Puentes Graña, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Жасмин

Во время беседы с журналистами "7Дней.ru" на музыкальной премии певица поделилась своими представлениями об идеальном свадебном наряде. Вспоминая свою первую свадьбу, где она предстала в пышном платье, Алсу отметила, что её вкусы значительно изменились. Несмотря на то что певица по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и легко влезла бы в своё первое свадебное платье, она стремится к более сдержанному и изысканному образу.

"Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное", — высказалась Алсу.

Ранее Алсу уже опровергала слухи о пластических операциях, продемонстрировав свою естественную красоту без макияжа и ретуши.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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