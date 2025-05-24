Певица Алсу рассказывает о будущем браке: какие наряды вдохновляют её сейчас?

После недавнего развода с Яном Абрамовым певица Алсу вновь стала принимать участия в концертах, посещать светские мероприятия и принимать ухаживания мужчин. Она похорошела и допускает, что может ещё раз вступить в брак.
Во время беседы с журналистами "7Дней.ru" на музыкальной премии певица поделилась своими представлениями об идеальном свадебном наряде. Вспоминая свою первую свадьбу, где она предстала в пышном платье, Алсу отметила, что её вкусы значительно изменились. Несмотря на то что певица по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и легко влезла бы в своё первое свадебное платье, она стремится к более сдержанному и изысканному образу.
"Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное", — высказалась Алсу.
Ранее Алсу уже опровергала слухи о пластических операциях, продемонстрировав свою естественную красоту без макияжа и ретуши.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).
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