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Певец Шура рассказал о непростых отношениях с мамой, которая сдала его в детский дом

1:25
Шоу-бизнес

Певец Шура объяснил, как складывается у него общение с мамой, которая в детстве отправила его в сиротское учреждение.

Певец Шура
Фото: ВК-аккаунт певца Шуры is licensed under public doman
Певец Шура

Отмечающий свое пятидесятилетие Александр Медведев (Шура), несмотря на возраст, пребывает в превосходной форме. Певец стал гостем шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Здесь артист планирует поделиться как радостными достижениями, так и сложными жизненными испытаниями, забыть которые ему пока не удается. Так, особое внимание уделит истории своего детства, связанной с детским домом, куда мать отправила маленького Александра.

Несколько десятков лет назад эта ситуация глубоко ранила исполнителя знаменитых песен девяностых годов. Долгое время между артистом и его мамой сохранялась напряженность и отчуждение, преодолеть которое оказалось крайне трудно.

В программе Шуре предоставят шанс искреннего разговора с матерью, способного восстановить утраченную близость.

"Мне кажется, мама меня побаивается. Мы длительное время не общались, и сейчас мы далеко друг от друга, и связь у нас только по телефону. Ну и видимся мы только тогда, когда у меня концерты в Новосибирске, а это раза четыре в год", — рассказал артист.

Медведев заверил, что любит свою родительницу и ценит её, так как она является представительницей его рода.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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