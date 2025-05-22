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Собчак рассказала о самом громком скандале на Каннском фестивале

1:03
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, какой скандал разразился на кинофестивале в Каннах.

Актёр Кевин Спейси
Фото: ВК-аккаунт Кевина Спейси is licensed under public doman
Актёр Кевин Спейси

Ксения Собчак рассказала о скандале вокруг актёра Кевина Спейси, который удостоился награждения в Каннах за достижения жизни.

"Немного о Каннских скандалах", — озаглавила свой материал Ксения.

Журналистка обратила внимание на то, что организаторы кинофестиваля заверили, что не приглашали "господина Спейси на киносмотр и не имеют отношения к данной премии".

Публика, однако, волнуется из-за приезда Спейси в Канны. Актёра в 2017 году судили за приставания к мужчинам. В 2023 году артист получил полное оправдание, однако репутация его была почти разрушена. Спейси перестали приглашать участвовать в проектах Голливуда.

Сам Кевин отметил, что был оправдан в залах суда, однако до сих пор его приглашение на любое масштабное мероприятие становится смелой идеей.

Уточнения

Ке́вин Спе́йси (англ. Kevin Spacey; полное имя — Ке́вин Спе́йси Фа́улер (англ. Kevin Spacey Fowler); род. 26 июля 1959, Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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