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Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу

0:57
Шоу-бизнес

Ева Власова объяснила на музыкальной премии RU TV, что она думает о певице Алсу.

Певица Алсу
Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman
Певица Алсу

Певицы Ева Власова и Алсу побывали на музыкальной премии RU TV. Вместе артистки записали песню под названием "Табу".

Власова имела возможность в процессе совместного творчества узнать Алсу получше. Она объяснила, какое мнение сложилось у неё от исполнительницы хита "Зимний сон".

"Вы просто не представляете, какая она на самом деле. Смешная, она такая простая", — цитирует слова Власовой "Блокнот Старс".

Еве понравился "вайб", который исходит от звезды. Похвалила она Алсу за простоту в общении, так как Еве не пришлось искать какой-то особый подход к знаменитости. 

"Она просто живая, настоящая", — выразила своё мнение Власова.

Ранее бизнесмен Ян Абрамов удивил публику после развода с Алсу.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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