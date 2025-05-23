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Ни истерик, ни обид: как оставшийся жить с отцом сын Муцениеце отреагировал на помолвку актрисы

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семейный конфликт вокруг места жительства 12-летнего Тимофея Прилучного, сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, близится к завершению.

Агата Муцениеце
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Агата Муцениеце

На последнем судебном заседании выяснилось, что Муцениеце больше не возражает против того, чтобы подросток остался с отцом. По словам адвоката Павла, Оксаны Даниеловой, за месяцы разлуки отношения между матерью и сыном заметно охладели.

Тимофей, как сообщается, спокойно воспринял известие о помолвке Агаты с музыкантом Петром Дрангой.

"Ни истерик, ни обид — он отреагировал нейтрально", — подчеркнула Даниелова в комментарии для Woman.ru.

В отличие от брата, 9-летняя Мия активно включилась в новую главу жизни матери. Девочка стала свидетельницей романтического предложения Дранги в Крыму и часто появляется в компании пары.

Похоже, Пётр сумел найти подход к младшей дочери Муцениеце: совместные прогулки и творческие проекты сблизили их.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный - родился 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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