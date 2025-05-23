Три попытки и победа: как Ким Кардашьян сдала экзамен и стала юристом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

44-летняя Ким Кардашьян, медиазвезда и предпринимательница, наконец-то достигла цели, о которой мечтала шесть лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

Она официально стала юристом, преодолев серию неудач: трижды провалив "baby bar exam" — обязательный экзамен для студентов юридических программ в Калифорнии.

"Всё, ребята, вы прошли этот путь со мной!" — написала Ким в соцсетях, публикуя фото с вручения диплома.

Преподаватель Кардашьян раскрыл детали: за время обучения она посвятила 5184 часа изучению права, совмещая учёбу с бизнесом и съёмками. Торжество в честь победы прошло с размахом — гостей ждали тематические десерты и поздравления от близких.

Поклонники восхищаются упорством звезды, однако критики напоминают, что Кардашьян воспользовалась альтернативной программой для юристов без вузовского образования, доступной в Калифорнии.

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



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