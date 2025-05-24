Просто отдыхает: Денис Клявер сравнил российское метро с китайским — вот какое ему нравится больше

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь 90-летия московского метрополитена на станции "Деловой центр" состоялся необычный концерт. Денис Клявер выступил прямо в мультиформатной студии ГПМ Радио, расположенной на станции. Пассажиры метро стали зрителями этого уникального события, которое транслировалось в прямом эфире "Авторадио".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Денис Клявер

Артист создал тёплую и дружелюбную атмосферу, шутил и охотно общался с публикой. В эфире шоу "Мурзилки Live" он поделился впечатлениями от необычной площадки.

Клявер восхитился московским метрополитеном. Он отметил, что, несмотря на красоту станций метро в других странах, в Москве они самые великолепные, яркие и впечатляющие. Исполнитель подтвердил свою мысль, вспомнив, как ему довелось побывать в китайском метро во время съёмок в "Сокровищах императора".

"Оно, конечно, симпатичное, но в сравнении с российским просто отдыхает", — считает певец.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, композитор, актёр кино, телевидения и дубляжа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.