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Просто отдыхает: Денис Клявер сравнил российское метро с китайским — вот какое ему нравится больше

1:01
Шоу-бизнес

В честь 90-летия московского метрополитена на станции "Деловой центр" состоялся необычный концерт. Денис Клявер выступил прямо в мультиформатной студии ГПМ Радио, расположенной на станции. Пассажиры метро стали зрителями этого уникального события, которое транслировалось в прямом эфире "Авторадио".

Денис Клявер
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Денис Клявер

Артист создал тёплую и дружелюбную атмосферу, шутил и охотно общался с публикой. В эфире шоу "Мурзилки Live" он поделился впечатлениями от необычной площадки.

Клявер восхитился московским метрополитеном. Он отметил, что, несмотря на красоту станций метро в других странах, в Москве они самые великолепные, яркие и впечатляющие. Исполнитель подтвердил свою мысль, вспомнив, как ему довелось побывать в китайском метро во время съёмок в "Сокровищах императора".

"Оно, конечно, симпатичное, но в сравнении с российским просто отдыхает", — считает певец.

Уточнения

Дени́с Ильи́ч Кля́вер (род. 6 апреля 1975, Ленинград, СССР) — российский певец, музыкант, композитор, актёр кино, телевидения и дубляжа.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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