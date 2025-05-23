Лерчек призналась детям о браслете слежения: лгать было невыносимо

Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом по делу об отмывании денег, впервые рассказала, как пыталась скрыть от троих детей электронный браслет.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лерчек

После судебного заседания в разговоре с журналистами блогерша призналась: "Сначала я говорила, что это шагомер. Но врать детям в глаза было ужасно — пришлось объяснить, что я под следствием".

Лерчек, обвиняемая в финансовых махинациях, пожаловалась на трудности содержания семьи без дохода.

"Обеспечивать детей без возможности работать — невероятно сложно", — цитирует её Super.ru.

Блогерша надеется на смягчение меры пресечения, но пока остаётся под домашним арестом с запретом выходить в интернет.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (при рождении Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область), также известная как Ле́рчек, — российский блогер и телеведущая.



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