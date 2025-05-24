Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на то что Наташа Королёва привыкла жить в роскошном загородном особняке, ей пришлось временно покинуть это жилище. Правда, далеко уезжать не было необходимости: певица поселилась на том же участке в скромном гостевом домике.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Причиной смены обстановки стало то, что в особняке уже долгое время идёт масштабный ремонт. Чтобы не мешать рабочим, звёздные жильцы освободили помещение. Наташа Королёва призналась, что ранее уже вкладывалась в обновление интерьера, включая обустройство рабочего пространства для мужа Тарзана, модернизацию камина и замену меблировки.

По словам артистки, на данный момент вложения в преображение жилища уже достигли внушительной суммы в пять миллионов рублей. Эта цифра продолжает увеличиваться. Об этом исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" рассказала в личном блоге.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая.



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